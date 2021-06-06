مختار: الدبيبة ورث سلطة محدودة من “الوفاق” بالمنطقة الغربية

قال عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” ناجي مختار، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ورث سلطة محدودة من حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، لا تتجاوز المنطقة الغربية، والتي تعترف ضمنيًا بحكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن رئيس الحكومة لا يملك إلا أن يحضر الاحتفال الذي أقيم أمس السبت بمناسبة تخريج الدفعة (51) من كلية الدفاع الجوي مصراتة، لتمثيل هذه السلطة.

وبشأن عملية توحيد المؤسسة العسكرية رأى مختار أن الأحداث والمناسبات توحي بتأجيل المشروع لما بعد الانتخابات.

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