الميهوب: مواقف اللافي والدبيبة تؤكد أن المؤسسة العسكرية لن تتوحد

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، إن من يعرقل توحيد المؤسسة العسكرية هم أتباع تيار الإسلام السياسي.

الميهوب، وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف: “أن المواقف الأخيرة لعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة تشير إلى أن المؤسسة العسكرية لن تتوحد”.

ورأى أن “حضور اللافي والدبيبة الاحتفال الذي أقيم أمس السبت بمناسبة تخريج الدفعة (51) من كلية الدفاع الجوي مصراتة، على الرغم من عدم حضورهما العرض العسكري الذي نظمته القوات المسلحة منذ أيام، رسائل تشير إلى جر البلاد إلى مزيد من الحرب والدمار”.

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