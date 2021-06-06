خلال زيارتها لتاورغاء..  وزيرة الثقافة توجه برفع كفاءة المراكز الثقافية بالمدينة

طالبت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان، بتوفير كل ما يلزم للبيت الثقافي والمركز الثقافي في مدينة تاورغاء والإطلاع على كل محتوياته وتطويره ليؤديا دورهما على أكمل وجه.

وعقدت وزيرة الثقافة داخل مقر المجلس اجتماعاً مع مسؤولي المدينة، تمحور على استعراض الاحتياجات اللازمة لتفعيل البرامج الثقافية والفنية داخل تاورغاء .

جاء ذلك خلال زيارة «توغي» لمدينة تاورغاء ضمن جولتها في مدن المنطقة الوسطى، بعد رحلتها إلى معظم مدن وبلدات الجنوب الغربي، وكان في استقبال الوزيرة رئيس المجلس المحلي عبد الرحمن الشكشاك، ومدير وأعضاء مكتب الثقافة تاورغاء.