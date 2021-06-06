معزب: سنصل إلى ديسمبر والمرتزقة في مواقعهم

قال عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” محمد معزب، إن “حضور العروض العسكرية لا قيمة له ولا يعطي أي دلالة أو مؤشر لتوحيد المؤسسة العسكرية”، بحسب قوله.

معزّب، وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف: “أن (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة ) حفتر لن يسلم قيادة قواته ما لم يستلم موقعه السياسي الذي يتطلع إليه، مشيرًا إلى أن الأوضاع قد تصل إلى ديسمبر والمرتزقة في مواقعهم”، بحسب زعمه.

وتابع بأن “الميليشيات ستستمر تصول وتجول في البلاد، وأن الشيء الوحيد الذي سيصل إليه الليبيون هو فتح الطريق الساحلي، وحرية الحركة بين مختلف المدن الليبية”، بحسب زعمه.

ورأى أن “القيادة الحالية للمجلس الرئاسي ضعيفة للغاية، ولا يتوقع منها خطوات حاسمة في اتجاه ملفي المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وهما اختصاصان أصيلان للرئاسي”، بحسب زعمه.

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