رئيس الأركان العامة يفتتح المقر الإداري الجديد بالكلية العسكرية توكرة

افتتح رئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول عبد الرازق الناظوري، اليوم الأحد، المقر الإداري الجديد بالكلية العسكرية توكرة، بعد الانتهاء من استكمال بنائه وتجهيزه بأحدث الإمكانيات وذلك عملاً على تطوير ورفع القدرة العسكرية وتحديث مختلف قطاعاتها .

مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أكد إن مراسم الافتتاح جرت عقب الاحتفال بتخريج الدفعة 53 بالكلية العسكرية والدفعة 28 من الكلية البحرية تزامنا مع الاحتفالات بمرور الذكرى السابعة لانطلاق ثورة الكرامة.

وأوضح اللواء المحجوب، أن المقر الجديد يحتوي على البهو الخاص بالضباط ويشمل مرافق الإقامة وعدد من الخدمات الأخرى كالمقاهي وصالات الطعام والترفيه والألعاب والمشاهدة ومكتبة للقراءة والعديد من المرافق الحديثة والمتطورة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

