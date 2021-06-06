كرموس: المؤسسة العسكرية لن تتوحد والأزمة كبيرة على عكس تصوّر البعض

فرّق عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” عادل كرموس، بين الاستعراض العسكري الذي نظمته القيادة العامة للقوات المسلحة ودعا له القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وبين الاحتفال الذي أقيم أمس السبت بمناسبة تخريج الدفعة 51 من كلية الدفاع الجوي مصراتة.

كرموس، وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، زعم قائلاً: “إن استعراض القوات المسلحة انطلق من إرادته الشخصية دون مراعاة التراتبية، ودون أخذ الإذن من القائد الأعلى المتمثل في المجلس الرئاسي، أما في مصراتة، فإن الاستعراض أجري بعد الحصول على قرار القائد الأعلى، وترتب عليه حضور رئيس الحكومة”، بحسب زعمه.

ورأى كرموس، أن “المؤسسة العسكرية لن تتوحد أبداً والأزمة كبيرة على عكس تصوّر البعض”.

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