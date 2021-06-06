الدبيبة يعتمد إجراءات “البيئة” بشأن اتفاقية باريس لتغير المناخ

اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، اليوم الاحد، إجراءات وزارة البيئة بشان الموافقة على احالة اتفاقية باريس لتغير المناخ لمجلس النواب للمصادقة عليها لتنضم ليبيا للدول المصادقة علي الاتفاقية.

وألقى رئيس الحكومة كلمة رصدتها ” الساعة 24 ” وفقا للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة خلال مشاركته في إحياء اليوم العالمي للبيئة، أكد فيها على أن اليوم العالمي للبيئة يعد بمثابة جرس إنذار عالمي لإيقاظ الضمائر واستنهاض الهمم بضرورة العمل من أجل حماية البيئة.

وأضاف الدبيبة، إننا بهذه المناسبة نجدد اهتمامنا بمشاكل البيئة العالمية ونشاطر العالم قلقه حيال تزايد الضغط البيئي وموارده الطبيعية، مشيرا إلى أن ليبيا بحكم موقعها الجغرافي ووضعها التنموي تعتبر ضمن الدول الأكثر تضررًا بالآثار السلبية الناجمة عن تغيرات المناخ الحالية والمستقبلية المتوقعة، مشيرًا إلى أن ما نعيشه اليوم من تواتر موجات الجفاف وموجات الحر والعواصف الرملية وندرة المياه وانحباس وتصحر خير دليل على ذلك.

وأكد ، على أن اهتمام حكومة الوحدة الوطنية يتركز حول مسألة التكيف والتأقلم مع المتغيرات المناخية وتشجيع الدول المتقدمة بالإيفاء بالتزاماتها التي نصت عليها الاتفاقية بشان التمويل وبناء القدرات ونقل التقنية حتى تتمكن جميع الاطراف من تفعيل دور مشاركتها في الجهود الرامية لتخفيف تغير المناخ.

واقيم خلال الاحتفالية عرض مرئي يوضح مهام وعمل وزارة البيئة، وعرضان آخران، الأول حول الآثار البيئية للتلوث، والثاني حول اتفاقية باريس لتغير المناخ.

وحضر الاحتفالية عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة، ووزراء كل من البيئة، النفط والغاز، الموارد المائية، الصناعة والمعادن، والخدمة المدنية، والدولة للاتصال والشؤون السياسية، الدولة لشؤون الرئيس ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب السلك الدبلوماسي بسفراء دول كل من فرنسا، المملكة المتحدة، النمسا، مصر، السودان، تونس، النيجر، فلسطين، اندونيسيا، مالي، بوركينا فاسو.