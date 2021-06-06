«الجازوى»: عدم حضور الدبيبة لعرض الجيش العسكري «تصرف فردي» ولا يمثل حكومة شعب بأكمله

وصفت راوية الجازوى، الناشطة الحقوقية، حكومة الوحدة الوطنية بـ “حكومة الضحك على الذقون” معللة ذلك بأنها حتى الآن لم تقم بتوحيد الصفوف الليبية ولاتزال محايدة لـ«طرف بعينه».

وقالت «الجازوى»، في تصريحات تليفزيونية على قناة ليبيا الحدث رصدتها «الساعة 24»، إننا “كشعب ليبي كنا نتوقع الاستقرار بعد تولي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ولكنه لم يحدث ولم يلمس الشارع الليبى أي من ذلك” على حد قولها.

وعبرت عن استيائها من حضور “الدبيبة” تخريج متطرفين ومطلوبين للجهات الأمنية ضمن دفعة مليشيات بركان الغضب في مصراتة وعدم حضوره العرض العسكري للجيش الوطني الليبي، مؤكدة أنه “تصرف فردي ومحاذاة لطرف واحد، ولا يمثل حكومة شعب بأكمله”.

وأوضحت «الجازوى» “كنا ننتظر تحقيق بعض الأهداف السامية المطلوبة من الحكومة و حقائبها الوزارية ولكنه لم يحدث ولا نعلم ماذا تريد الحكومة وقد ضمت جميع الأجهزة والمحافظ والحقائب الحكومية حتى صناديق الزكاة والاستثمار وغيرها” .