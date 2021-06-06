ليبيا الان

«الجازوى»: عدم حضور الدبيبة لعرض الجيش العسكري «تصرف فردي» ولا يمثل حكومة شعب بأكمله

تم النشر منذُ 17 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصفت راوية الجازوى،  الناشطة الحقوقية، حكومة الوحدة الوطنية بـ “حكومة  الضحك على الذقون” معللة ذلك بأنها حتى الآن لم تقم بتوحيد الصفوف الليبية  ولاتزال محايدة لـ«طرف بعينه».

وقالت «الجازوى»، في تصريحات تليفزيونية على  قناة ليبيا الحدث رصدتها «الساعة 24»، إننا “كشعب ليبي كنا نتوقع الاستقرار بعد تولي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة،  ولكنه لم يحدث ولم يلمس الشارع الليبى أي من ذلك” على حد قولها.

وعبرت عن استيائها من حضور “الدبيبة” تخريج متطرفين ومطلوبين للجهات الأمنية ضمن دفعة مليشيات بركان الغضب  في مصراتة وعدم حضوره العرض العسكري للجيش الوطني الليبي، مؤكدة أنه “تصرف فردي ومحاذاة لطرف واحد، ولا يمثل حكومة شعب بأكمله”.

وأوضحت «الجازوى» “كنا ننتظر تحقيق بعض الأهداف السامية المطلوبة من الحكومة و حقائبها الوزارية ولكنه لم يحدث ولا نعلم ماذا تريد الحكومة وقد ضمت جميع الأجهزة والمحافظ  والحقائب الحكومية حتى صناديق الزكاة والاستثمار وغيرها” .

الوسوم

الجازوى الدبيبة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • رئيس حكومه يتلقي في التعليمات من الباب العالي في تركيا ومازال اردوغان متعنت ولم يسمح له بالتقارب مع بنغازي قلب ليبيا النابض لازلنا ننتظر موافقة اردوغان له بزياره كما سمح له بزيارة مصر والجزائر فرئيس حكومتكم يا ليبيين امره ليس بيده امره في يد اردوغان ومن اراد شئ من دبيبه عليه طلب ذلك من اردوغان فسيوعز له من تركيا بما طلبتوه منه فوزيركم عبد مآمور

    رد

  • الدبيبة يرى الاشياء بالمقلوب فيتصور نفسه رئيس المجلس الرئاسى والقائد الاعلى للجيش ويمثل ليبيا فى المحافل الدولية لهذا سافر الى باريس وروما وانقرة ولم يهتم بالسفر الى بنغازى ولا سبها حتى عقب العملية الارهابية والتى يتحمل مسئوليتها بدعمه لمليشيات ارهابية منحها قبلة الحياة بعداوته الواضحة للجيش الوطنى الليبى ودعمه للمليشيات والاختلال التركى والمرتزقة والطريق المعاكس الذى يمشى فى الدبيبة على خطى السراج نتيجته سوداء عليه واخوانه الاشرار فبعد فشله اخر العام لن يلوم احد الجيش الوطنى فى تحركه لتحرير مصراته اولا قبل طرابلس بعد ان منح الفرصة للسلام وطلع اى كلام فالحل عسكرى فقط

    رد