«الداخلية» تكشف تفاصيل حادث سبها «الإرهابي» وتتوعد الجناة

دانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية «العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف رجال الشرطة بطريق سبها الزراعي بالقرب من مفترق بوابة أبناء مازق مساء اليوم الأحد»، كاشفة تفاصيل الحادث، ومتوعدة الجناة.

وأوضحت الوزارة في بيان مساء الأحد تفاصيل الحادث، وقالت: إن «سائق مركبة ألية نوع شاحنة صغيرة (كيا فرسان) كانت تحمل على متنها خردة بتفجير المركبة وذلك عند وصوله البوابة المشار إليها مما أدى إلى استشاد كلا من نقيب ابراهيم عبد النبى الخيالي رئيس قسم البحث الجنائي سبها وملازم عباس أبوبكر علي وجرح 5 أعضاء أخرين تابعين لمديرية أمن سبها ومنتدبين للعمل بجهاز المباحث الجنائية وإحداث أضرار مادية جسيمة بالبوابة».

وأشار البيان إلى إصدار وزير الداخلية تعليماته لمديرية أمن سبها ولجهاز المباحث الجنائية بشأن مباشرة اجراءات التحقيق في الواقعة وأخذ عينات من مسرح الجريمة .

وأكدت الوزارة أنها ستتابع مجريات التحقيق لكشف تفاصيل «هذا العمل الاجرامي الاثم الذي طال رجال الشرطة من قبل مجموعة إرهابية جبانة». وشددت على أنها «ستضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين»، وذلك مع استمرار عمليات البحث والتحري لازالت «لضبط المجرمين الذين كانوا وراء هذا الفعل وملاحقتهم ومحاسبتهم على ما اقترفت أيديهم من جرم شنيع».

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