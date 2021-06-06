المجلس البلدي سبها ينعي شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع شرق المدينة

سبها 06 يونيو 2021 ( وال )- نعى المجلس البلدي لبلدية سبها اليوم الأحد، شهداء الواجب من رجال الإدارة العامة للبحث الجنائي سبها؛ الذين استشهدوا جراء الهجوم الإرهابي الغادر الذي وقع مساء اليوم شرق المدينة أثناء تأديتهم لواجبهم .

وقال المجلس – في بيان – إن الهجوم الإرهابي نتج عنه استشهاد رئيس الإدارة العامة للبحث الجنائي سبها النقيب ” إبراهيم عبد النبي “، واستشهاد الضابط “عباس الشريف “، وإصابة ” أحمد الجهيمي” أحد عناصر الإدارة العامة للبحث الجنائي.

وطالب المجلس في بيانه كافة الجهات الأمنية المعنية؛ بالتصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية، وكشف من يقف ورائها والضرب بيد من حديد؛ لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.

وأكد بيان المجلس أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، لا تزيد الشعب الليبي وسكان مدينة سبها إلا ترابطًا ووحدة وإصرارًا على دحر فلول الإرهاب وتطهير الوطن من العناصر الإرهابية للحفاظ على أمان الوطن واستقراره.

وكانت مصادر أمنية بمدينة سبها؛ قد أكدت أن تفجيرًا إرهابيًا استهدف مساء اليوم الأحد بوابة مفرق ” آل مازق ” شرق المدينة. (وال)

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