مصادر أمنية بمدينة سبها تؤكد انفجار سيارة مفخخة أمام بوابة أمنية بالمدينة

سبها 06 يونيو 2021 ( وال )- قالت مصادر أمنية بمدينة سبها اليوم الأحد، إن انتحاريًا بسيارة مفخخة استهدف بوابة مفرق أبناء المازق شرق المدينة، ما أدى إلى سقوط عددًا من القتلى والجرحى جراء التفجير.

وأكدت المصادر ذاتها أن التفجير الإرهابي نتج عنه استشهاد رئيس الإدارة العامة للبحث الجنائي سبها النقيب ” إبراهيم عبد النبي “، واستشهاد الضابط “عباس الشريف “، وإصابة ” أحمد الجهيمي” أحد عناصر الإدارة العامة للبحث الجنائي.

وكان مركز سبها الطبي؛ قد أكد عبر صفحته الرسمية أن قسم الحوادث؛ استقبل ثلاث حالات من ضحايا الحادث بينهم حالتي وفاة، فيما تخضع الحالة الثالثة للرعاية الصحية بغرفة العناية الفائقة. (وال)

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