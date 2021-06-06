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الزناتي يبحث مع بلدية بنغازي صيانة وتنفيذ مستشفيات ومراكز صحية

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

06 June, 2021

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري  صباح اليوم  الأحد  بمقر البلدية  الدكتور علي الزناتي وزير الصحة  بحضور مدير مكتب المشروعات بالبلدية   أسامة   الكزة  

وتمحور اللقاء حول استعراض مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي المشكلة برئاسة علي الحبري التي تم تنفيذها في قطاع الصحة وعددها  38  مشروعا منها مستشفى طب وجراحة العيون و الجلاء للجراحة والحوادث ومركز القلب ومستشفى المسالك والأذن والأنف والحنجرة ومركز العقم  وغيرها من العيادات والمراكز الصحية .
حيث نوقشت مشاريع المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية ،الجاري تنفيذها وصيانتها وتطويرها وتجهيزها ومنها مركز الكلى وعيادة الصابري المجمعة  .
وخلال الاجتماع تم  الإتفاق على التنسيق بين الإدارات المختصة في الوزارة والبلدية فيما يتعلق بمتابعة المشاريع الجاري تنفيذها والعمل على سرعة الشروع في تنفيذ عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الجديدة .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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