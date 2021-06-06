مديرية أمن سبها: مقتل الضابطين نتيجة عمل إرهابي وليس انفجار وقود

نفت مديرية أمن سبها ما يتردد عن أسباب الحادث الأمني الذي وقع في المدينة وأسفر عن مقتل ضابطين وإصابة عدد من العناصر الآمنية، الأحد، مؤكدة أنه غير صحيح ما يتداول بأن الحادث سببه انفجار وقود أو بنزين.

وأكدت المديرية في بيان أن «التفجير الغادر تم اصطناعه من قبل مجموعة إرهابية على متن مركبة محملة بالخردة ومواد شديدة الانفجار حيث تم العثور على فتيل تشغيل انفجار من قبل افراد الهندسة العسكرية وبعد أخذ إفادة شاهد عيان تاكد بأن هذا عمل إرهابى جبان».

وأدى الحادث الذي استهدف رجال الشرطة بطريق سبها الزراعي بالقرب من مفترق بوابة أبناء مازق، إلى مقتل رئيس قسم البحث الجنائي الرقيب ابراهيم عبد النبى الخيالي والملازم عباس أبوبكر علي وجرح 5 أعضاء أخرين تابعين لمديرية أمن سبها ومنتدبين للعمل بجهاز المباحث الجنائية.



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا