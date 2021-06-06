داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن التفجير الإنتحاري بمدينة سبها

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الإثنين، مسؤوليته عن التفجير الإنتحاري الذي نفّذ في مدينة سبها.

وجاء ذلك في بيان نشرته وكالة أعماق الذراع الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي، وأرفقته بصور للتفجير الإنتحاري، التي أكدت فيه قيام أحد التكفيريين ويدعى “أبو محمد المهاجر” بتفجير سيارته المفخخة بالقرب من البوابة الأمنية التي يتمركز بها أفراد جهاز البحث الجنائي بسبها، واستشهد إثره رئيس جهاز البحث الجنائي فرع سبها النقيب ابراهيم عبدالنبي و رئيس الشؤون الادارية بالفرع النقيب عباس ابوبكر الشريف.

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