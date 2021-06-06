الدبيبة: حربنا ضد الإرهاب مستمرة وسنضرب بقوة كل أوكاره

أخبار ليبيا 24 – خبر

استنكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، التفجير الانتحاري الذي وقع في شرق سبها اليوم، وأسفر عن استشهاد ضابطين وإصابة أربعة آخرين.

الدبيبة، وفي تغريدة عبر حسابه في تويتر، قال “نستنكر العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها، مقدمًا التعازي لأسرتي الفقيدان النقيب “إبراهيم عبد النبي المناع” والملازم “عباس أبوبكر علي الشريف”.

وتابع “نتمنى الشفاء العاجل للجرحى، حربنا ضد الإرهاب مستمرة وسنضرب بقوة كل أوكاره أينما كانت”.