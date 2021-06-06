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الدبيبة: حربنا ضد الإرهاب مستمرة وسنضرب بقوة كل أوكاره

تم النشر منذُ 60 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

استنكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، التفجير الانتحاري الذي وقع في شرق سبها اليوم، وأسفر عن  استشهاد ضابطين وإصابة أربعة آخرين.

الدبيبة، وفي تغريدة عبر حسابه في تويتر، قال “نستنكر العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها، مقدمًا التعازي لأسرتي الفقيدان النقيب “إبراهيم عبد النبي المناع” والملازم “عباس أبوبكر علي الشريف”.

وتابع “نتمنى الشفاء العاجل للجرحى، حربنا ضد الإرهاب مستمرة وسنضرب بقوة كل أوكاره أينما كانت”.

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  • انتم في مصراته وكر الارهاب ياوزير الغفله فكيف ستحاربوه وتكلب المكلوبه ولكن لا تأكل لحم ذراعيها فأي ارهاب ستجاربه وانت احتفلت مع الارهابيين والعصابات الخارجه عن القانون بتخريج صعاليك جدد وارهابيين جدد

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  • كيف مندوب تركيا في الحكومه الليبيه ستحارب الارهاب وانتم في مصراته وكر الارهاب ياوزير الغفله فكيف ستحاربوه وتكلب المكلوبه ولكن لا تأكل لحم ذراعيها فأي ارهاب ستجاربه وانت احتفلت مع الارهابيين والعصابات الخارجه عن القانون بتخريج صعاليك جدد وارهابيين جدد

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  • اسكت يا دبيبة يا مصراتي يا كلب الاتراك يا وسخ يا عميل يا حشرة انتم يا كلاب الاتراك هم الارهابيين يا وقح

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