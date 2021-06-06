بوجواري يستقبل وزير الصحة ورئيس إتحاد كرة القدم لبحث التعاون المشترك

استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، الأحد، بديوان بلدية بنغازي، وزير الصحة علي الزناتي.

وخلال الاجتماع تم إستعراض مشاريع لجنة إعادة الإستقرار لمدينة بنغازي المُشكلة برئاسة علي الحبري التي تم تنفيذها في قطاع الصحة وعددها (38 ) مشروع منها مُستشفى طب وجراحة العيون والجلاء للجراحة والحوادث ومركز القلب ومُستشفى المسالك والأذن والأنف والحنجرة إضافة إلى مركز العُقم وغيرها من العيادات والمراكز الصحية.

كما تم مُناقشة ومُتابعة مشاريع المُستشفيات والمراكز والعيادات الطبية ،الجاري تنفيذها وصيانتها وتطويرها وتجهيزها مثل مركز الكلى وعيادة الصابري المُجمعة وغيرها. وتم الإتفاق على التنسيق بين الإدارات المُختصة في الوزارة والبلدية فيما يتعلق بُمتابعة المشاريع الجاري تنفيذها والعمل على سرعة الشُروع في تنفيذ عدد من المُستشفيات والمراكز الطبية الجديدة.

وفي سياق متصل “التقى بوجواري رئيس الإتحاد الليبي لكُرة القدم عبدالحكيم الشلماني، حيث تم مُناقشة الأعمال التي قامت بتنفيذها بلدية بنغازي في ملعب شُهداء بنينا التي كان لها الأثر الفعال في رفع الحضر على ملعب شُهداء بنينا”، بحسب المكتب الإعلامي للبلدية. كما تم مُناقشة بعض الإحتياجات الأخرى للملعب التي من شأنها العمل على نجاح النشاط الرياضي المُتعلق بكُرة القدم والعمل على توفير مقر للإتحاد الفرعي لكُرة القدم بنغازي حتى يتسنى للإتحاد الفرعي لمدينة بنغازي مُمارسة إختصاصته و أعماله ونشاطاته من خلاله.

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