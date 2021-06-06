وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عزمها توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، الأحد، مدير مكتب تنسيق الشوؤن الانسانية بليبيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة بحضور المستشار عمر كوخة ومدير مكتب التعاون الدولي فوزية مازن.

الكيلاني، وبحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة، بحثت عدة مواضيع تتعلق بالشوؤن الانسانية وفتح آفاق التعاون بما يعزز دور وزارة الشوؤن الاجتماعية وتنفيذ البرامج الطموحة في هذا المجال، وقد تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومكتب تنسيق الشؤون الانسانية تتضمن برامج متعددة .

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه سيتم التوقيع على مذكرة التفاهم خلال المدة القريبة القادمة.

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