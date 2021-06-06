وزيرا النفط والزراعة يتفقان على ضرورة دعم قطاع الزراعة وإعطائه أولوية كاملة

استقبل وزير النفط والغاز محمد عون، الأحد، وزير الزراعة والثروة الحيوانية حمد المريمي، وذلك لبحث موضوع حصة السوق المحلي من سماد اليوريا الذي ينتج بالبريقة.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط، فإن “الوزيران، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة النفط، اتفقا على ضرورة دعم قطاع الزراعة، وإعطائه أولوية كاملة في هذا المجال، وسيتم إعداد مذكرة شارحة للوضع الحالي وآلية دعم قطاع الزراعة في دولة ليبيا بهذا المنتج الأساسي لزيادة الإنتاج من مختلف الثروات الزراعية، والتي جزء كبير منها يمثل الأمن الغذائي للدولة، خاصة صنف الحبوب”.

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