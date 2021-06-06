حمزة: نطالب الحكومة بالوقوف أمام مسؤوليتها لحل الأزمة في الجنوب ومساعدة الجيش الليبي لفرض الأمن

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، إن هناك ترديا كبيرا في الأوضاع بالجنوب الليبي وهناك تهميش كبير من الحكومات المتعاقبة لفرض الأمن هناك مما أدى لانتشار جماعات مسلحة وجماعات إرهابية أخلت بالأمن هناك.

حمزة، وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أضاف: “أن ما يحدث في الجنوب الليبي لا يخدم مصلحة الوطن ويؤثر على كافة البقاع في ليبيا بل يمتد أيضا لدول الجوار، وأن الجنوب يعد بوابة الرخاء لليبيين، نظرا لما يزخر به من ثروات، لكن التهميش الذي يعاني منه الآن سيجعل من الجنوب بوابة للجحيم، متسائلا لمصلحة من يصبح الجنوب بهذا الشكل”.

وطالب حمزة الحكومة بالوقوف أمام مسؤوليتها لحل الأزمة في الجنوب، ومساعدة الجيش الليبي لفرض الأمن هناك حتى لا تتزايد الفوضى هناك.

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