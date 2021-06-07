بـ 8 اختصاصات.. الدبيبة يشكل لجنة لتنظيم عمل المنظمات الدولية المانحة في ليبيا

أصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، القرار رقم 116 لسنة 2021 يقضى بشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية التي تقدم دعما للجهات الداخلية في ليبيا .

وجاء بنص القرار الذى تحصلت عليه “الساعة24″، في المادة الأولي، أن تشكل اللجنة برئاسة مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية نائبا وعضوية كل من مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط ومدير إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية ومدير عام مفوضية المجتمع المدني ومدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة مجلس الوزراء والمقرر إيمان أبو القاسم الطالب

والمادة الثانية، تتولي اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة من هذا القرار الإشراف على تنظيم برامج وأنشطة الدعم الدولي لاستقرار ليبيا وذلك بالتنسيق مع القطاعات والجهات المستخدمة من هذه البرامج من خلال القيام بالمهام التالية:

1- التنسيق مع القطاعات والجهات المستفيدة من برامج الدعم الدولي.

2- حصر أنشطة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المنفذة لبرامج الدعم الدولي فى ليبيا.

3- تنظيم أنشطة المنظمات الدولية وفق القطاعات والبرامج والأهداف.

4- إعداد تقرير مفصل عن تقييم أداء الأنشطة.

5- الإعداد للمؤتمر الدولي السنوي لدعم الاستقرار والتحول الديمقراطي.

7 – إعداد آلية الاستفادة القصوى بما يمكن من المشاركة الفعالة للحكومة الليبية فى برامج الدعم الدولي وآلية متابعتها وتقييمها.

8 – إعداد تقارير دورية مفصلة حول أنشطتها.