وزير الشؤون الاجتماعية توقع مذكرة تفاهم مع الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة

التقت وزير الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، بمدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بليبيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة بحضور المستشار عمر كوخة ومدير مكتب التعاون الدولي السيدة فوزية مازن.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، تم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة مواضيع تتعلق بالشؤون الإنسانية وفتح آفاق التعاون بما يعزز دور وزارة الشؤون الاجتماعية وتنفيذ البرامج الطموحة في هذا المجال ، وقد تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تتضمن برامج متعددة ، وسيتم التوقيع على مذكرة التفاهم خلال المدة القريبة المقبلة.