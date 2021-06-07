أوحيدة: حادث تفجير بوابة أبناء مازق بسبب تسلل الإرهابين وتهريب البشر

قال عضو مجلس النواب الليبي وعضو ملتقى الحوار السياسي مصباح أوحيدة، في تغريده له على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “إن حادثة تفجير بوابة أبناء مازق مؤشر خطير في زعزعة الأمن الهش أصلاً في المدينة بسبب تسلل الإرهابيين، وانتشار ظاهرة تهريب الوقود والبشر وتجارة المخدرات وحبوب الهلوسة التي تعتبر المصدر الرئيس لتمويل الإرهاب برغم من المخاطبات المتكررة للحكومات المتتالية وتغطية عليها من الجهات الرقابية”.

وكانت زارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية قد أدانت بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي وصفته بـ”الجبان” الذي أستهدف رجال الشرطة بطريق سبها الزراعي بالقرب من مفترق بوابة أبناء مازق مساء السبت الموافق 6 مايو 2021م .

وكشفت الوزارة في إيجاز صحفي ملابسات الحادث قائة:” ام سائق مركبة ألية نوع شاحنة صغيرة “كيا المعروفة “كيا فرسان” كانت تحمل على متنها ” خردة ” بتفجير المركبة وذلك عند وصوله البوابة المشار إليها مما أدى إلى استشهاد كلا من نقيب ابراهيم “عبد النبى الخيالي” رئيس قسم البحث الجنائي سبها وملازم عباس أبوبكر علي” وجرح عدد (5) أعضاء أخرين تابعين لمديرية أمن سبها ومنتدبين للعمل بجهاز المباحث الجنائية وإحداث أضرار مادية جسيمة بالبوابة “.