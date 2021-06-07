لنقي: ليبيا في منزلق خطير بعد التفجير الإرهابي

قالت فاطمة الزهراء لنقي، عضو اللجنة الدستورية في ملتقى الحوار السياسي، في تغريدة لها على حسابها بموقع تويتر، ليبيا في منزلق خطير وعودة إلى المربع الأول، تفجير إرهابي بالجنوب، الاختفاء القسري للناشط المدني منصور عاطي رئيس فرع الهلال الأحمر ومفوضية المجتمع المدني باجدابيا، مقطع فيديو لحلق شعر فتاة ودعاوى بالاغتصاب ضد قائد عسكري في بنغازي،عودة خطاب الكراهية على قناة ليبيا الأحرار.

وعن حادث سبها الإرهابي، فأدانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي وصفته بـ”الجبان” الذي أستهدف رجال الشرطة بطريق سبها الزراعي بالقرب من مفترق بوابة أبناء مازق مساء السبت الموافق 6 مايو 2021م .

وكشفت الوزارة في إيجاز صحفي ملابسات الحادث قائة:” ام سائق مركبة ألية نوع شاحنة صغيرة “كيا المعروفة “كيا فرسان” كانت تحمل على متنها ” خردة ” بتفجير المركبة وذلك عند وصوله البوابة المشار إليها مما أدى إلى استشهاد كلا من نقيب ابراهيم “عبد النبى الخيالي” رئيس قسم البحث الجنائي سبها وملازم عباس أبوبكر علي” وجرح عدد (5) أعضاء أخرين تابعين لمديرية أمن سبها ومنتدبين للعمل بجهاز المباحث الجنائية وإحداث أضرار مادية جسيمة بالبوابة “.