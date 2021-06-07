مقدمًا تعازيه.. أبو جناح: نتعهد لذوي شهداء الواجب أن هذا الحادث لن يمر بدون حساب

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء، رمضان أبو جناح، تعازيه لأسر وزملاء رئيس جهاز البحث الجنائي فرع سبها النقيب إبراهيم عبد النبي الخيالي والملازم عباس أبوبكر الذين ارتقت أرواحهم نتيجة الحادث الإجرامي الذي استهدف رجال الشرطة المتمركزين بطريق سبها الزراعي بالقرب من بوابة أبناء مازق.

أبو جناح، وفي بيان، نشره عبر حسابه على فيسبوك، قال: “نتعهد لذوي شهداء الواجب أن هذه الحادثة المأساوية لن تمر بدون حساب، ولن نسمح بأن يتمكن الإرهاب من استهداف حياة المواطنين ورجال الأمن، وسنقف متحدين في مواجهته”.

وتابع: “ندعو الله أن يشفي الجرحى الآخرين التابعين لمديرية أمن سبها ومنتسبي جهاز البحث الجنائي الذي استهدفتهم العملية الإرهابية التي سعى منفذيها إلى إرهاب المواطنين وإلحاق الضرر برجال الشرطة”.

وختم مؤكدًا “إلتزام وزارة الداخلية بتكثيف التحقيقات وكشف ملابسات الحادث وتحديد الجناة، واتعهد لأهلنا في فزان بمتابعة تطورات الحادثة ومنع تكرارها، وتوفير الدعم لوزارة الداخلية من أجل تأمين بوابات مديريات الأمن بالجنوب بما يضمن حماية المواطنين ورجال الأمن من أي أعمال إرهابية أو تخريبية، تهدف لمنع عودة الحياة إلى الجنوب أو وقف جهود حكومة الوحدة الوطنية لتأمين وصول الوقود والغاز”.

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