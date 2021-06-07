معلقة على التفجير الانتحاري.. الفارسي: حكومة فاشلة ورئاسي ميت

علقت عضوة ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي، على حادث التفجير الانتحاري الذي وقع في شرق المدينة، الأحد، وأسفر عن مقتل ضابطين وإصابة أربعة آخرين.

الفارسي، وفي منشور عبر حسابها على فيسبوك، قالت: “رفاقنا من سبها يؤكدون عمل إرهابي جبان يستهدف إحد البوابات الأمنية في مدينة سبها و يسفر عن شهيدين من جهاز ادارة البحث الجنائي وأربعة جرحى أحدهم في حالة خطيرة، نحتسبهم عند الله من الشهداء”.

وأضافت: “ونؤكد لشعبنا أن أعداء الحرية والآمان وأصحاب المصالح في أنهيار بلادنا يعملون من أجل عدم الاستقرار خوفا من الإنتخابات التي ستكتسح فشلهم وإنحدار أخلاقهم وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم أمام المجتمع الدولي”.

وختمت: “حكومة فاشلة ورئاسي ميت، وسلطات تشريعية وهمية وعاجزة ومؤسسة عسكرية منقسمة وسلطات أمنية متغولة”، مردفة “ولن ينقذكم منهم إلا الذهاب للإنتخابات، مهما كانت نتائجها فقد كفانا كل هذا الإنهيار للأرواح والمقدرات”.

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