السعيدي: المساعي المصرية وجدت ترحيبًا بالشارع الليبي لإنهاء الصراع الذي تأجج بتمويل تركي

رأى عضو مجلس النواب علي السعيدي، أن كل النجاحات التي تحققت في إنهاء الانقسام السياسي في ليبيا والعمل على توحيد المؤسسات، كان للمبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل عام، من خلال إعلان القاهرة دور كبير فيه.

وأضاف، في تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية”، أن الدولة المصرية تعاملت مع الملف الليبي بمبدأ الضمير والأخوة ولم تراهن على مكاسب سياسية كونها تراعي مكانتها وتاريخها.

وأكد أن المساعي المصرية وجدت ترحيباً كبيراً من الشارع الليبي لأنها تعتمد بشكل رئيسي على إنهاء الصراع السياسي داخل البيت الليبي والذي أججته الجماعات الإرهابية بتمويل رئيسي من تركيا.

وتابع: “الخطوط الحمراء التي وضعتها القاهرة أجبرت قوى دولية على تقبل دور الصف الوطني وقطعت الطريق أمام تركيا الساعية لاحتلال البلاد”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

