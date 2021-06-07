في وجود الدبيبة.. أحد عناصر “شورى بنغازي” الإرهابية يحصل على رتبة عسكرية بحفل كلية الدفاع الجوي مصراتة

أكد مصدر أمني من مدينة مصراتة، أن أحد العناصر المتطرفة لدى متطرفي مجلس شورى ثوار بنغازي، والهارب من مدينة بنغازي منذ 2014م، كان ضمن خريجي ”مليشيا عملية بركان الغضب”.

ووصف المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته، في تصريحات صحفية، المتخرج بـ”المتطرف”، قائلاً: “هو فرج امراجع امحيميد المشيطي، مواليد 1984م، من سكان حي بوهديمة ببنغازي، حامل فكر تنظيم القاعدة، وتم منحه رتبة عسكرية بتواجد الدبيبة”.

وكشف أنه هرب من مدينة بنغازي منذ 2014م، ومنها التحق بعناصر ميليشيا “سرايا الدفاع عن بنغازي” وشارك في الهجوم علي الهلال النفطي ومدينة إجدابيا ومناطق شرق إجدابيا خلال الأعوام 2016م، و2017م، و2018م.

وأشار إلى أنه يتواجد حاليا في تاجواراء ولديه شقه، وسبق وقد شارك في الهجوم علي مطار وسجن معيتيقة بطرابلس في يناير 2018م، كما شارك من ضمن عناصر سرايا الدفاع عن بنغازي في مجزرة براك الشاطئ في مايو 2017م، بدعم من المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج.

وتابع بأن المشيطي لديه شقيق هو حمزة المشيطي، من مواليد 1988م، وأحد عناصر تنظيم أنصار الشريعة بعد التحاقه بها منذ 2012م ببنغازي، ومنها إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب.

وواصل بأن حمزة المشيطي قُتل في ضربة جوية أمريكية وجهت على نقطة تجمع لعناصر القاعدة في إحدى المزارع الواقعة في مدينة اجدابيا، وذلك في 14 يونيو 2015م، منوها بأن الحادث شهد مقتل 17 عنصرا من تنظيم القاعدة.

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