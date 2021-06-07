وكالة سورية: 170 مرتزق سوري من الموالين لأنقرة يصلون ليبيا الخميس المقبل وعقودهم لنهاية العام

أكد مصدر عسكري أن دفعة جديدة من المرتزقة السوريين انطلقت من معبر حور كلس العسكري الواقع على الحدود السورية التركية، فجر الأحد، إلى مدينة إسطنبول، ليتم نقلهم بطائرة مدنية إلى الأراضي الليبية.

وبحسب تقرير لوكالة “ستيب الإخبارية” السورية، قال المصدر الذي ينتمي إلى الفيلق الأول بالمرتزقة السوريين الموالي لأنقرة، فإن الرحلات الجوية لنقل المرتزقة من وإلى ليبيا استؤنفت فجر أمس الأحد، على أن يتم نقل دفعة جديدة تضم 170 مرتزقاً من فصائل “السلطان مراد” و”الحمزات” و”فيلق الشام” و”العمشات”.

وأوضح أن طائرة وصلت صباح أمس الأحد محملة بـ 170 مقاتلاً غادروا ليبيا، واستبدلوا بـ170 آخرين، مشيراً إلى أن موعد الرحلة القادمة إلى ليبيا حُدد يوم الخميس المقبل.

وأفاد بأن عقود توظيف المرتزقة في ليبيا مُددت إلى نهاية العام الجاري، بعدما كان من المقرر إنهاء جميع العقود مع نهاية شهر يونيو الحالي.

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