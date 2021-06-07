الإتحاد: البعثة الأممية لاحظت حالة التصعيد في الخطاب الإعلامي من قبل الميليشيات خلال الأيام الماضية

نقلت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، تصريحات مصادر عسكرية ليبية، كشفت عن عن ترتيبات تجريها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعقد اجتماع اللجنة العسكرية “5+5” خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحة أن البعثة الأممية تخشى انهيار وقف إطلاق النار، وتسعى لتفعيل ما تم الاتفاق عليه في اتفاق جنيف الموقع في أكتوبر 2020م.

الصحيفة، وفي تقرير لها، أشارت إلى أن البعثة الأممية لاحظت حالة التصعيد في الخطاب الإعلامي والرسمي من قبل الميليشيات خلال الأيام الماضية، مؤكدة أنها تسعى لدعم السلطة الجديدة، وحثها على الالتزام بخارطة الطريق، وما أقره ملتقى الحوار السياسي في جنيف.

وأوضحت أن أطرافًا إقليمية ودولية تتخوف من تجدد العمليات العسكرية في ليبيا خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن تحذيرات وصلت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من انهيار وقف إطلاق النار، مشيرة إلى وجود تحركات تجري للحفاظ على الهدنة.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

