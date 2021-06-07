«الرئاسي»: خالص تعازينا لذوي شهيدي الهجوم الإرهابي بسبها

دان يدين المجلس الرئاسي الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها، في تغريدة للمتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، على تويتر.

قالت “نجوى”: “يدين المجلس الرئاسي الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها، ويقدّم المجلس أحر التعازي والمواساة لذوي الشهيدين النقيب إبراهيم المناع والملازم عباس الشريف، اللذين قضيا أثناء تأديتهما واجبهما”.

أضافت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، على تويتر: “يؤكد المجلس الرئاسي عزمه المضي قدما وعدم التراجع في مكافحة الإرهاب والسعي بكافة السبل لتحقيق الأمن في كافة ربوع ليبيا”.

وكانت زارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية قد أدانت بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي وصفته بـ”الجبان” الذي أستهدف رجال الشرطة بطريق سبها الزراعي بالقرب من مفترق بوابة أبناء مازق مساء السبت الموافق 6 مايو 2021م .

وكشفت الوزارة في إيجاز صحفي ملابسات الحادث قائلة:” ام سائق مركبة ألية نوع شاحنة صغيرة “كيا المعروفة “كيا فرسان” كانت تحمل على متنها ” خردة ” بتفجير المركبة وذلك عند وصوله البوابة المشار إليها مما أدى إلى استشهاد كلا من نقيب ابراهيم “عبد النبى الخيالي” رئيس قسم البحث الجنائي سبها وملازم عباس أبوبكر علي” وجرح عدد (5) أعضاء أخرين تابعين لمديرية أمن سبها ومنتدبين للعمل بجهاز المباحث الجنائية وإحداث أضرار مادية جسيمة بالبوابة “.