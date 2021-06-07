رغم تبني «داعش».. «الهنقاري»: ما حدث في سبها ليس هجوماً إرهابياً إنما خلاف بين عصابة

تبنى محمد الهنقاري، ضيف قنوات الإخوان المسلمين الدائم، بوصفه “محلل سياسي” رواية مغايرة لما حدث من هجوم إرهابي لتنظيم داعش على بوابة تفتيش أمنية تابعة لمديرية أمن سبها، يوم أمس الأحد، مشككاً في حقيقة الهجوم، رغم تبني واعتراف التنظيم عبر بيان بثه على وكالة أعماق التابعة له.

كتب “الهنقاري” على حسابه بـ”فيسبوك”: “الحقيقة من شهود عيان أنها شاحنة متوسطة كنتر. تحمل خزان بنزينة. توقفت في بوابة مفرق أبناء المازق. من جل دفع الإتاوة ولكن تصرف أحمق من احد أفراد العصابة اللي في البوابة طلعت من البندقية متعه طلقة في الخزان وصار الانفجار” وفق زعمه.

وأصدرت وكالة أعماق الذراع الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي بيانا أعلنت خلاله مسؤوليته عن هجوم سبها الإرهابي ضد ما أسمتهم ” طواغيت حفتر”.

وقال البيان :” بتوفيق الله وتعالي انطلق أحد فرسان الشهادة الأخ محمد المهاجر تقبله الله، بسيارته المفخخة نحو حاجز تفتيش لمليشيا الطاغوت حتفر في منطقة مازق الشمالي مدينة سبها وبعد أن توسط عناصرهم وآلياتهم فجر سيارته المفخخة مما أسفر عن مقتل 4 منهم على الأقل وبينهم ضابط يشغل منصب رئيس فرع البحث الجنائي وضابط آخر يشغل منصب رئيس الشؤون الإدارية للفرع، إضافة لإصابة أخرين وتدمير 3 آليات وإلحاق دمار كبير فى موقع التفجير والله الحمد منه”.

وكانت زارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية قد أدانت بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي وصفته بـ”الجبان” الذي أستهدف رجال الشرطة بطريق سبها الزراعي بالقرب من مفترق بوابة أبناء مازق مساء السبت الموافق 6 مايو 2021م .

وكشفت الوزارة في إيجاز صحفي ملابسات الحادث قائلة:” ام سائق مركبة ألية نوع شاحنة صغيرة “كيا المعروفة “كيا فرسان” كانت تحمل على متنها ” خردة ” بتفجير المركبة وذلك عند وصوله البوابة المشار إليها مما أدى إلى استشهاد كلا من نقيب ابراهيم “عبد النبى الخيالي” رئيس قسم البحث الجنائي سبها وملازم عباس أبوبكر علي” وجرح عدد (5) أعضاء أخرين تابعين لمديرية أمن سبها ومنتدبين للعمل بجهاز المباحث الجنائية وإحداث أضرار مادية جسيمة بالبوابة “.