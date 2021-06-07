مؤسسة النفط تفتتح مركز التدريب والتطوير بمعهد النفط الليبي

افتتح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مركز التدريب والتطوير، واستوديو المختبر النفطي، بمعهد النفط الليبي.

وخلال الافتتاح؛ تفقّد “صنع الله” مع الوفد المكوّن من أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة، ورئيس لجنة الإدارة بمعهد النفط الليبي خالد العاتي، مختلف مرافق وأقسام المعهد، ومن بينها “مختبرات إدارة بحوث الهندسة النفطية”، إذ قام المختصون بتقديم شروح عن آلية سير العمل والاختبارات التي يتم إجراؤها بمختبرات القسم والتي تطلبها شركات القطاع لتطوير حقولها النفطية، إضافة إلى تفقّد قسم سوائل الحفر والتعريف بنشاطاته من قبل المختصين في مجال سوائل الحفر.

وتضمنت الجولة التفقدية “زيارة قسم موائع المكمن والاستماع من المختصين إلى نبذة عن اختبارات الضغط والحجم والحرارة وأثرها على سوائل المكمن، والتجارب المعملية التي تُجرى بالقسم، واختبارات الاسترداد الإضافي والتي تعتبر أحد الاختبارات المتقدمة في إمكانية استخدام ضخ الغاز، إلى جانب زيارة مختبر تقطير النفط والغاز”.

وفي هذا الصدد، أكد “صنع الله” على ضرورة الاستفادة من الاستوديو الإعلامي بالمعهد “لإبراز الدور المهمّ الذي يقوم به المعهد لجميع العاملين والمختصين بالقطاع والمهتمين بالصناعة النفطية، بالإضافة إلى الخدمات المعملية التي يقدمها من خلال مختبراته وأجهزته المتطورة، والتي تُديرها كوادر ليبية ذات مستوى أكاديمي عالٍ”.

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