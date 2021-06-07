« شلوف»: جماعة الصخيرات الداعين للاستفتاء على الدستور سيخرجون من المشهد بالانتخابات

قالت حنان شلوف، النائبة المنشقة عن البرلمان، إن: “الدعوات الحالية للاستفتاء على الدستور أولا هي دعوات حق أريد بها باطل ” وذلك في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك.

“شلوف” كتبت قائلةً: “الساسة وبخاصة جماعة الصخيرات وداعميهم بدلاً من أن تشتت صفك حول الاستفتاء على الدستور أو جعل مشروع الدستور القاعدة الدستورية لدورة انتخابية واحدة أجمعهم حول مرشحيهم للانتخابات”.

أضافت “شلوف”: “معرفتنا السابقة تقول بوضوح أنكم سترضخون في النهاية لقرارات المجتمع الدولي وسترمون من سترمون من معكم من المتمسكين بالقضية على صخرة صماء متهمين إياه بالتطرف والتشدد كما حدث سابقا بالضبط فالأحداث شبه في تطابق مع الماضي وشخصيتكم لم تتغير ممكن العامل الوحيد المتغير هو خروجكم النهائي من المشهد بالانتخابات” وفق قولها.