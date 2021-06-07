إصابة مواطن بعيار ناري في بنغازي

أخبار ليبيا 24

لا يزال الرصاص العشوائي يحصد ضحاياه من المدنيين في مختلف المدن والمناطق الليبية، حيث لا يكاد يوم واحد يمر إلا وأن نسمع عن قتيل وجريح أصيبوا جراء الأعيرة النارية الطائشة.

الشاب عبدالسلام المهدي محد التارقي (24 عاماً) كان آخر المصابين في مدينة بنغازي، حيث أصيب بطلق ناري في الرجل اليمنى، بمحل أقامته بمنطقة السلماني في مدينة بنغازي.

وقالت مسؤولة مكتب الاعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، لـ أخبار ليبيا 24، أن التارقي حالته صحية مستقرة ويتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى، مشيرة إلى أن ظاهرة الرصاص قد قلت كثيراً عن الأعوام الماضية إلا أنها مازالت مستمرة، مطالبة الجهات المختصة بوضع حداً لهذه الظاهرة.