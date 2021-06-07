تسيير قافلة مُحمّلة بـ 1,588,000 لتر بنزين إلى سبها

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، عن تسيير القافلة الرابعة لمدينة سبها.

وأفادت الشركة، في بيانٍ لها، عبر منصتها الرسمية، أن القافلة محملة بـ 1,588,000 لتر بنزين، و90 ألف لتر من الديزل، و40 طن غاز مسال؛ شُحنت من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها النفطي، وذلك بهدف تغطية احتياجات المواطن الليبي بمناطق الجنوب.

وأكدت الشركة، في بيانٍ لها، عبر منصتها الرسمية، أن هذه العملية تأتي ضمن خطة حكومة الوحدة الوطنية لإنهاء وتخفيف معاناة المناطق الجنوبية التي تُعاني نقصًا حادًا في الوقود، وتحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، ومتابعة لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.

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