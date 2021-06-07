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افتتاح المعرض الدولي للعمارة والاستثمار العقاري

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتحت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، المعرض الدولي الثالث للعمارة والاستثمار العقاري.

وتضمن المعرض، الذي شارك في مراسم افتتاحه وزير الإسكان والتعمير، وزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة؛ عددًا من العروض والمنتجات التي تقدمها شركات القطاعيْن العام والخاص؛ بهدف دعم خُطط إعادة التعمير والنهوض بقطاع الإسكان والاستثمار العقاري.

وقام الوزراء المشاركون في مراسم الافتتاح، بجولة داخل المعرض، للاطلاع على أجنحة الشركات العارضة، وما احتوته من تقنياتٍ حديثةٍ في مجال البناء والتعمير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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