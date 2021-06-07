نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 7 يونيو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 7 يونيو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة فإن الطقس إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، تشمل مساء يوم الغد مناطق الشمال الشرقي، ويبقي الطقس ساخن على مناطق الجنوب.

الخليج – رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

• الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على الساحل الممتد من (رأس إجدير حتى طرابلس) بينما تكون شرقية فجنوبية شرقية على بقية المناطق تتحول بعد ظهر اليوم إلى شمالية غربية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 30) مْ على الساحل الممتد من (رأس أجدير حتى طرابلس) ومابين (32- 39) مْ على بقية المناطق ، وتسجل انخفاض على هذه المناطق من مساء هذا اليوم.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة .

• الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 36) مْ ، ولاتتجاوز (28) مْ على مناطق أقصى الساحل الشرقي وتسجل إنخفاض ملحوظ بداية من مساء يوم الغد على أغلب المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (38- 44) مْ، وتسجل الحرارة تراجع نسبي خلال اليومين القادمين على مناطق غدامس والحمادة والجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب .

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(35- 38) مْ.

فيما سيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:13). و شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي