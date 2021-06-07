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مديرية أمن بنغازي: مركز شرطة قارينوس يطيح بتشكيل عصابي يمتهن السرقة

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشفت مديرية أمن بنغازي عن تمكن مركز شرطة قاريونس عن ضبط عصابة تمتهن السرقة.

المديرية أوضحت في بيان صدر عنها طالعته صحيفة المرصد أنه تم في الـ15 من مايو الماضي حضور مواطن مقيم بمنطقة قنفودة إلى مركز شرطة قاريونس للإبلاغ عن شكواه ضد مجهول قام بسرقة محتويات من منزله، لترد بعد يومين معلومة إلى المواطن أبلغ بها أعضاء مركز شرطة قاريونس.

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وأشار البيان إلى أن المواطن كان يشك بشخص مقيم بنفس المنطقة، وهو ما قاد لتكليف أعضاء التحريات بالمركز وضبط المدعو، وبالاستدلال والتحقيق معه اعترف بسرقة منزل المواطن وعدة منازل أخرى، واعترف على شركائه في السرقة، وأنهم يقومون بتخزين المحتويات المسروقة في حاوية لهم.

وأكدت المديرية أنه تم على الفور القبض على شركاء المتهم، والانتقال إلى الحاوية، ليتم ضبط عدد من محتويات مسروقة من عدة منازل، وبالاستدلال مع شركائه في هذه الجرائم، اعترفوا بما نسب إليهم واتخذت ضدهم كافة الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • توفي رسولنا الكريم وهو يوصي علي سابع جار …هل هذه هي اخلاقنا نحن الليبيين أصبحت هكذا..؟؟؟!!!! لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم…تحية شكر وتقدير للعيون الساهرة من اجل أمن وأمان الشعب …واللعنة علي هؤلاء اللصوص عديمي الاخلاق والضمير …ولاحول ولاقوة الا بالله…

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