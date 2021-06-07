وزيرة الشؤون الاجتماعية تجتمع بمدير مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة

طرابلس 07 يونيو 2021 (وال) – اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، أمس الأحد، مع مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بليبيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وبحضور المستشار عمر كوخة، ومدير مكتب التعاون الدولي السيدة فوزية مازن .

و تم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة مواضيع تتعلق بالشؤون الإنسانية، وفتح آفاق التعاون بما يعزز دور وزارة الشؤون الاجتماعية، وتنفيذ البرامج الطموحة في هذا المجال،

وإتفق المجتمعون على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تتضمن برامج متعددة. كما سيتم التوقيع على مذكرة التفاهم خلال المدة القريبة القادمة. (وال – طرابلس) س خ /هــ ع

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