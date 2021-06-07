«الأرصاد الليبية»: انخفاض درجات الحرارة في مناطق الشمال الغربي والقصوى 30 في طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، تشمل مساء يوم الغد مناطق الشمال الشرقي، ويبقي الطقس ساخن على مناطق الجنوب، وقال إن مناطق: “الخليج – رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة” ستكون فيها السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً، والرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على الساحل الممتد من (رأس إجدير حتى طرابلس) بينما تكون شرقية فجنوبية شرقية على بقية المناطق تتحول بعد ظهر اليوم إلى شمالية غربية.

أضاف “المركز” في بيان: “درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 30) مْ على الساحل الممتد من (رأس أجدير حتى طرابلس) ومابين (32- 39) مْ على بقية المناطق ، وتسجل انخفاض على هذه المناطق من مساء هذا اليوم”.

وفيما يتعلق بمناطق “الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده”، توقع المركز أن تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 36) مْ ، ولاتتجاوز (28) مْ على مناطق أقصى الساحل الشرقي وتسجل إنخفاض ملحوظ بداية من مساء يوم الغد على أغلب المناطق .

وتوقع “المركز” بالنسبة لـ”الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة”، أن تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (38- 44) مْ، وتسجل الحرارة تراجع نسبي خلال اليومين القادمين على مناطق غدامس والحمادة والجفرة.