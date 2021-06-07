انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة شمال غرب ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين.

وبحسب ما ورد في الملخص العام؛ تشهد مناطق شمال غرب البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، تشمل مساء يوم الغد، مناطق الشمال الشرقي، ويبقى الطقس ساخنًا على مناطق الجنوب.

الخليج – رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على الساحل الممتد من “رأس اجدير حتى طرابلس”، بينما تكون شرقية فجنوبية شرقية على بقية المناطق، تتحوّل، بعد ظهر اليوم، إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 30) مْ على الساحل الممتد من (رأس اجدير حتى طرابلس)، وما بين (32- 39) مْ على بقية المناطق ، وتسجل انخفاضًا على هذه المناطق، من مساء هذا اليوم.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ مع ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحوّل، مساء يوم الغد، إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 36) مْ ، ولا تتجاوز (28) مْ على مناطق أقصى الساحل الشرقي وتسجل انخفاضًا ملحوظًا، بدايةً من مساء يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ مع ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 44) مْ، وتسجل الحرارة تراجعًا نسبيًا، خلال اليوميْن القادميْن، على مناطق غدامس والحمادة والجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ مع ظهور بعض السحب.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(35- 38) مْ

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