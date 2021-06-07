المجلس الرئاسي يدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سبها

سبها 07 يونيو 2021 (وال) – أدان المجلس الرئاسي الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها أمس الأحد.

وبحسب بيان على حساب الناطقة باسم المجلس نجوى وهيبة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قدم المجلس التعازي والمواساة لذوي النقيب إبراهيم المناع والملازم عباس الشريف، اللذين توفيا جراء الهجوم.

وأكد الرئاسي عزمه المضي قدما وعدم التراجع في مكافحة الإرهاب، والسعي بكافة السبل لتحقيق الأمن في كافة ربوع ليبيا.

يذكر إن تنظيم داعش الإرهابي قد تبنى عملية إستهداف سيارة مفخخة أمس الأحد، قوات الأمن المتمركزة قرب مفترق بوابة أبناء مازق في سبها، ما أسفر عن وفاة ضابطين وجرح 5 آخرين تابعين لمديرية أمن سبها ومنتدبين للعمل بجهاز المباحث الجنائية. (وال – سبها) هــ ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال