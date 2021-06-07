العامة للأشراف في ليبيا تدين تفجير سبها الإرهابي

أعربت النقابة العامة للسادة الأشراف في ليبيا، عن إدانتها بأشد عبارات الإدانة والشجب والاستنكار التفجير الإرهابي الذي حدث مساء يوم أمس الأحد 06/06/2021 في مدينة سبها لبوابة مفرق أبناء المازق الأمنية، وراح ضحيته العديد من الشهداء والمصابين نفذته جماعة إرهابية داعشية مسلحة هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي.

وطالبت النقابة، في بيان أصدرته، الأجهزة الأمنية كافة وحكومة الوحدة الوطنية بتكثيف الجهود وزيادة القبضة الأمنية لبسط الأمن والقبض على بقية الجناة الإرهابيين الفارين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، كما طالبت بدعم أجهزة الأمن في الجنوب بأجهزة الكشف عن المتفجرات وأجهزة الإنذار المبكر والأجهزة الحديثة لحفظ الأرواح والممتلكات ولتفويت الفرصة على الجناة المخربين.

وشدد النقابة على مطالبتها من هيئة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي، بمراقبة مجريات الأمور في ليبيا وأن يسهموا بكافة الأصعدة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر 24 ديسمبر 2021 لرفع المعاناة والظلم عن الشعب الليبي الذي أنهكته السنين العجاف وحرم من أبسط حقوقه وسرقت ثرواته ونهبت مقدراته وقتل أبنائه وشرت أسرهم وانتهكت أعراضه.