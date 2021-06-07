فرق الصيانة بشركة الواحة للنفط توقف تسريب النفط من خط الظهرة السدرة

ليبيا – تمكنت فرق الصيانة التابعة لشركة الواحة للنفط من السيطرة على تسرب في خط الظهرة السدرة بسعة 30 بوصة على بعد 49 كيلومترًا من حقل الظهرة النفطي.

بيان صحفي صادر عن الشركة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى تمكن هذه الفرق من عزل وصيانة التسريب من دون عراقيل فنية، بعد تحديد مكان التسرب وإجراء أعمال الحفر والبدء في صيانة الأجزاء المتضررة بنجاح، وبلا أي تأثير على سير الإمدادت النفطية.

ونوه البيان إلى حاجة شبكة نقل النفط المتضررة بسبب الإغلاقات السابقة لأعمال استبدال وصيانة دورية؛ إذ يشكل ضعف التمويل للقطاع النفطي عائقًا كبيرًا أمام رفع واستقرار الصادارات منذ سنوات، مشيدًا في ذات الوقت بجهود العاملين في القطاع لمحافظتهم على مصادر الثروة النفطية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية