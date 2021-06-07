العكروت: حتى قناة الأطفال في ليبيا حوّلوها إلى بث الكراهية والحقد والفتن

هاجم محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، ما بثته قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – لما يعرف بـ”برنامج سليمان ونعمان” يوم أمس، وتهكمهما بألفاظ نابية على المشهد السياسي في ليبيا.

كتب “العكروت” على حسابه بـ”فيسبوك”: “كما يعلم الأصدقاء، فأنا لا أتابع أي قناة ليبيّة، حتى ولو كانت لا تبث إلا القرآن الكريم، لأنهم حتى بين السورة والسورة يلقون على المائدة صحون السمّ القاتل، لذلك منذ سنوات، أتجاهل كل القنوات جميعها، فحتى قناة الأطفال حوّلوها الى قناة لبث الكراهية والحقد والدسّ والفتن”.

أضاف “العكروت”: “أرسل لي الأصدقاء مقاطع من برنامج تلفزيوني يتحلق حوله الليبيون، وهناك من ينقل عن هذا البرنامج ويستشهد به ويستدل به، بل يسترشد به ويتفاخر بما ورد فيه .لا أجد وصفاً يليق بهذا البرنامج، فكلمة سفالة أو حقارة أو دناءة أو انحطاط او رزالة، كلها لا تصف هذه خمس الدقائق التي وصلتني” في إشارة للبرنامج.