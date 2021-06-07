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مطالبة أمريكية بإطلاق سراح الناشط “منصور عاطي”

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح مدير فرع الهلال الأحمر في اجدابيا، منصور عاطي المغربي.

وأوضحت السفارة الأمريكية أنها تضمّ صوتها إلى صوت البعثة الأممية في ليبيا، في المطالبة بإطلاق سراحه، فورًا.

وكان الاتصال فقد مع رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع اجدابيا، رئيس مفوضية المجتمع المدني اجدابيا، منصور عاطي، منذ مساء الخميس، بصورة مفاجئة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن آخر مكان تمت مشاهدة “منصور” فيه، هو بالقرب من محل “أوربت”، ومفترق شارع طرابلس بمدينة اجدابيا.

وعمل الناشط المدني منتجًا للجزء الثالث من عمل “شط الحرية 3″، الذي أُذيع على شاشة “218”، خلال شهر رمضان الماضي.

وتقلّد الشاب منصور عاطي مناصب عدة في إدارة المؤسسات المعنية بالعمل المدني في ليبيا، وعُرف عنه نشاطه وإتقانه لعمله.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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