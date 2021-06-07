تقرير صيني يسلط الضوء على شروع ليبيا بتطعيم سكانها ضد وباء كورونا

ليبيا – سلط تقرير إخباري مقتضب نشرته الخدمة الإخبارية الإنجليزية في وكالة أنباء “شينخوا” الصينية الضوء على شروع ليبيا بحملة التطعيم ضد وباء كورونا.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد نقل عن أحمد الجراري وهو أحد المساهمين في إعطاء المطعوم بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض قوله: إن 256 ألف شخص تلقوا التطعيمات حتى الآن. مبينًا وجود ما عبر عنه بطلب جيد على اللقاحات خلال الفترة الحالية.

وأضاف الجراري بالقول: “تم تطعيم جميع الطاقم الطبي الذي يعالج مرضى وباء كورونا تقريبًا، كما يتم الآن تطعيم المسنين”.

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