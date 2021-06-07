وزيرا النفط والزراعة يبحثان حصة السوق المحلي من سماد اليوريا

بحث وزير النفط والغاز محمد عون، مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية حمد المريمي؛ واجبات الأمن الغذائي.

وناقش الطرفان، خلال اجتماع مُوسّع عُقد بديوان وزارة النفط؛ عددًا من المواضيع، من بينها حصة السوق المحلي من سماد اليوريا الذي ينتج بالبريقة، إذ اتفق الطرفان على ضرورة دعم قطاع الزراعة، وإعطائه أولويةً كاملةً، في هذا المجال.

وخلُص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة إعداد مذكرة تتضمن شرحًا وافيًا للوضع الحالي، وآلية دعم قطاع الزراعة في دولة ليبيا بهذا المنتج الأساسي؛ لزيادة الإنتاج من مختلف الثروات الزراعية، والتي يمثّل جزءٌ كبيرٌ منها، الأمن الغذائي للدولة، خاصةً صنف الحبوب، وفقًا لبيان وزارة النفط والغاز.

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