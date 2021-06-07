بدء تركيب مضخات لحقول مياه «بنينا – سيدي منصور» في بنغازي

بدأت وحدة صيانة الآبار بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي بمكتب خدمات شرق بنغازي أعمال تركيب المضخات المُوردة لحقول مياه الشرب «بنينا – سيدي منصور» وذلك لسد العجز المائي للمدينة.

ويسهم ضخ المياه بمنسوب كبير في دعم الشبكة العامة، ووصول المياه لأكبر قدر من شبكات المدينة، وكذلك وصولها إلى المناطق المُستفيدة من خط مياه الشرب المنفذ سابقا لتغذية المنطقة من طريق المطار إلى طريق العروبة، وتسمل منطقة شبنة، وحي السلام، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وفي الأول من يونيو الجاري، أعلنت البلدية الانتهاء من أعمال تقوية شبكة المياه المغذية لمناطق شبنة «أ، وب، وج»، وأيضا لحي السلام، وذلك عبر خط ممتد من بنينا إلى بنغازي، وخط النهر الصناعي.

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