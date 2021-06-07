بيان المجلس الأعلى للدولة بشأن التفجير الذي وقع بمدينة سبها

سبها 07 يونيو 2021 (وال) – أدان المجلس الأعلى للدولة، أمس الأحد، التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة سبها، والذي أودى بحياة أربعة ضحايا، بينهم آمر البحث الجنائي بالمدينة.

وجاء في نص البيان:

في الوقت الذي يقدم فيه المجلس تعازيه الخالصة إلى آسر شهداء الواجب ، فإنه يطالب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بفتح تحقيق في الحادثة بشكل عاجل، وملاحقة المتورطين وبسط سلطة الدولة في كافة أرجاء ليبيا، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والخارجين عن القانون والشرعية، حتى ينعم الوطن والمواطن بالأمن والأمان. (وال – سبها) س خ / هــ ع

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